الحكومة السورية تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة

أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي جرت في محافظة السويداء، أخيراً، وشهدت أعمال عنف وانتهاكات بحق المدنيين.

وقالت الوزارة إن اللجنة مؤلفة من قضاة وضباط ومحامين، وتم تكليفها بكشف الملابسات التي أدت إلى الأحداث، وبالتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها مواطنون.

وأشارت إلى أن اللجنة مكلفة بإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء.

وحددت الوزارة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لإنهاء أعمالها، وتقديم تقريرها النهائي.