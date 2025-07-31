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العالم العربي

الحكومة السورية تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة

الحكومة السورية تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
مدينة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، جنوب سورياالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 6:03 م

أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي جرت في محافظة السويداء، أخيراً، وشهدت أعمال عنف وانتهاكات بحق المدنيين.

وقالت الوزارة إن اللجنة مؤلفة من قضاة وضباط ومحامين، وتم تكليفها بكشف الملابسات التي أدت إلى الأحداث، وبالتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها مواطنون.

وأشارت إلى أن اللجنة مكلفة بإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء.

وحددت الوزارة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر لإنهاء أعمالها، وتقديم تقريرها النهائي.

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