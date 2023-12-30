تقرير: حرب أوسع في الأفق تناسب أجندة نتنياهو للبقاء بالسلطة
حذّرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، من حرب أوسع تمتد إلى إيران وأذرعها وتُشكل خطراً إقليميا وعالميًّا؛ بسبب أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعي مع اليمين المتطرف إلى تعزيز نفسه والبقاء في السلطة.
ورأى التقرير أن حربا بلا نهاية يمكن أن تعني، باختصار، بقاء نتنياهو في السلطة، في حين أن عددًا لا يُحصى من الآخرين لن يفعلوا ذلك بلا شك. وإذا نجح في تحقيق مراده، فقد تكون حرب غزة مجرد البداية.
وأضاف التقرير أن الضربات الإسرائيلية المتنامية في سوريا، آخرها اغتيال مستشار إيراني، وتصاعد وتيرة الهجمات على الجبهة الشمالية مع ميليشيا حزب الله بشكل مقلق، وهجمات ميليشيات الحوثي على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر تُغذي مجتمعة رواية حريق قريب أوسع نطاقًا.
عوامل تأخر الانفجار الإقليمي
وعزت "الغادريان" تأخر الانفجار الإقليمي، إلى عاملين، أولهما إلى تردد مجلس الحرب الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، في شن هجمات متزامنة على حركة حماس وميليشيا حزب الله بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولاحقًا الضغوط الأمريكية عن ذلك، ويتمثل موقفه الرسمي في أن تدمير حركة حماس في غزة يشكل الأولوية الأولى لإسرائيل حاليًّا.
فيما ينبع العامل الثاني بحسب الصحيفة من حسابات القيادة في إيران بأن مصالحها تتحقق على أفضل وجه من خلال إبقاء الحرب بعيدة عنها، وأن حركة حماس وميليشيا حزب الله والجماعات السورية والعراقية واليمنية كلها وكلاء لها، مسلحين ومجهزين ومدربين، وعلى الرغم من النفي الإيراني المتكرر، غالبًا ما يتم توجيههم من طهران والحرس الثوري الإسلامي. هم، وليس الإيرانيون، من يتولون القتال. وبهذه الطريقة، تشن إيران حرباً على إسرائيل بشكل غير مباشر، وإلى حد ما، بشكل يمكن إنكاره.
تلاشي أسباب تأجيل المواجهة
وأضاف التقرير أن المخاوف بدأت تزداد من أن قوة هذين العاملين الرئيسين، اللذين يعملان معاً على تشجيع ضبط النفس المتبادل، بدأت تتدهور. وربما يفسر هذا التصور التدخل المحموم الأخير من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار" في غزة، وزيادة التركيز الأمريكي والبريطاني والألماني المتزايد على وقف التصعيد واحتواء الفوضى في غزة.
ملامح حرب واسعة
وانتهى التقرير إلى أن حرباً أوسع بلا نهاية، حيث تهاجم إسرائيل عمداً وكلاء طهران، يمكن أن تفتح الطريق لتحقيق طموح نتنياهو المعلن والمُهدِّد في كثير من الأحيان، بمواجهة النظام الإيراني نفسه بشكل مباشر، وفرض تسوية نهائية للحسابات مع أخطر عدو لإسرائيل، وهي مواجهة مصيرية طلب فيها ذات مرة مساعدة دونالد ترامب، وكاد أن يحصل عليها.
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية