تقرير: حرب أوسع في الأفق تناسب أجندة نتنياهو للبقاء بالسلطة

حذّرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، من حرب أوسع تمتد إلى إيران وأذرعها وتُشكل خطراً إقليميا وعالميًّا؛ بسبب أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعي مع اليمين المتطرف إلى تعزيز نفسه والبقاء في السلطة.

ورأى التقرير أن حربا بلا نهاية يمكن أن تعني، باختصار، بقاء نتنياهو في السلطة، في حين أن عددًا لا يُحصى من الآخرين لن يفعلوا ذلك بلا شك. وإذا نجح في تحقيق مراده، فقد تكون حرب غزة مجرد البداية.

وأضاف التقرير أن الضربات الإسرائيلية المتنامية في سوريا، آخرها اغتيال مستشار إيراني، وتصاعد وتيرة الهجمات على الجبهة الشمالية مع ميليشيا حزب الله بشكل مقلق، وهجمات ميليشيات الحوثي على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر تُغذي مجتمعة رواية حريق قريب أوسع نطاقًا.

عوامل تأخر الانفجار الإقليمي

وعزت "الغادريان" تأخر الانفجار الإقليمي، إلى عاملين، أولهما إلى تردد مجلس الحرب الإسرائيلي، بقيادة نتنياهو، في شن هجمات متزامنة على حركة حماس وميليشيا حزب الله بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولاحقًا الضغوط الأمريكية عن ذلك، ويتمثل موقفه الرسمي في أن تدمير حركة حماس في غزة يشكل الأولوية الأولى لإسرائيل حاليًّا.