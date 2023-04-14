العراق.. الصدر يجمد تياره وأنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال

وفي غضون ذلك، أعلن الصدر يوم الجمعة، تجميد التيار الصدري عامًا كاملًا، مبررًا ذلك بعدم قدرته على "إصلاح التيار".

ونشر الصدر تغريدة عبر موقع "تويتر" جاء فيها: "أن أكون مصلحًا للعراق ولا أستطيع إصلاح التيار الصدري فهده خطيئة"، لافتًا إلى أن "استمراره في قيادة التيار وفيه أهل القضية وبعض الفاسدين والموبقات أمر جلل".

وأضاف الصدر في تغريدته قائلا: "أن أستمر في قيادة التيار الصدري وفيه (أهل القضية) وبعض من (الفاسدين) وفيه من الموبقات، فهذا أمر جلل.