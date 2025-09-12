logo
الشرع يبحث "التعاون السياسي والعسكري" مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

خلال لقاء الشرع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد...المصدر: الرئاسة السورية
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، اليوم الجمعة، الأدميرال تشارلز برادلي كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، توماس باراك، والوفد المرافق، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وبحسب ما أعلنت الرئاسة السورية، بحث اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

استقبل السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، في قصر الشعب بدمشق اليوم،...

Posted by ‎رئاسة الجمهورية العربية السورية ‎ on Friday, September 12, 2025

وأوضحت الرئاسة السورية، عبر منشور لها بموقع "فيسبوك"، أن اللقاء عكس الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات.

