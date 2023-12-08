السفارة الأمريكية تدعو الحكومة العراقية إلى "حماية" الطواقم الدبلوماسية

دعا متحدّث باسم السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى "حماية" الطواقم والمنشآت الدبلوماسية ومنشآت التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن استهدفت عدّة صواريخ فجر الجمعة السفارة الأمريكية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد.

ولم يتم تبني هذا الهجوم بعد، لكنّه الأوّل على السفارة الأمريكية في بغداد منذ أن بدأت فصائل مسلحة منتصف أكتوبر شنّ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضدّ القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا.

وقال بيان للسفارة الأمريكية، اليوم الجمعة، "تدلّ المؤشرات على أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، تنشط بحرية في العراق".

وقال إنه "حوالي الساعة 4:15 من صباح اليوم الجمعة"، تعرضت "السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين"، مضيفًا "لا تزال التقييمات جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة".