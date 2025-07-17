فرنسا تعلق على قصف كنيسة في غزة "تحظى بحمايتها"

أدانت فرنسا قصفاً استهدف كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في قطاع غزة، و"الموضوعة تحت حماية فرنسا التاريخية"، ووصفته بأنه "غير مقبول".

وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة إكس: "أعربت لبطريرك القدس للاتين عن تعاطف بلادنا وتضامنها. هذه الهجمات غير مقبولة. حان الوقت لوقف المذبحة في غزة".

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وكانت امرأتان قتلتا وأُصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت إسرائيل، أنها "لا تستهدف" الكنائس أو المواقع الدينية وذلك بعد ضربة أصابت الكنيسة.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن إسرائيل "لا تستهدف الكنائس أو المواقع الدينية، وأنها تأسف لأي ضرر لحق بموقع ديني أو للمدنيين غير المتورطين".

وأشارت إلى أن الجيش "يحقق في هذا الحادث وأن ظروفه لا تزال غير واضحة وأن نتائج التحقيق ستنشر بشفافية".