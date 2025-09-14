logo
قوات إسرائيلية تعتقل سورياً خلال عملية أمنية في ريف القنيطرة

قوات إسرائيلية في القنيطرةالمصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان
أعلنت مصادر سورية، فجر اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل شاباً سورياً خلال توغل ميداني في منطقة ريف القنيطرة.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابًا من بلدة "الرفيد" في ريف القنيطرة، بعد توغل رتل عسكري.

وأشارت القناة السورية إلى أن الرتل الإسرائيلي العسكري ضم أكثر من 10 آليات ونفذ عملية أمنية  في المنطقة استغرقت عدة ساعات.

تزامن ذلك مع تقارير عن إطلاق جنود إسرائيليين الرصاص الكثيف على الأطراف الجنوبية لبلدة "شبعا" الواقعة ضمن مثلث الحدود اللبنانية السورية الإسرائيلية.

وأوضحت مصادر ميدانية أن الإطلاق الناري وقع من نقطة عسكرية إسرائيلية مستحدثة في "مزارع شبعا".

وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أطلق كذلك عدداً من قنابل الإنارة الضوئية في أجواء منطقة "الشحل" عند مرتفعات بلدة "شبعا".

