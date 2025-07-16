"ماغين عوز".. محور إسرائيلي جديد يقسم خان يونس (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استكمال شق محور جديد جنوب قطاع غزة يفصل شرق مدينة خان يونس عن وسطها وغربها.

وسيؤدي ذلك إلى قضم أكثر من ثلث مساحة المدينة التي أصدر الجيش في وقت سابق أوامر إخلاء لغالبية سكانها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "استكملت قوات اللواء 188 ولواء جولاني فتح محور (ماغين عوز) الذي يفصل بين شرق وغرب خان يونس، ويمتد المحور على مسافة نحو 15 كيلومترًا، ويُشكّل جزءًا مركزيًا في الضغط على حماس وحسم المعركة ضد لواء خان يونس الحمساوي".

وأضاف: "تواصل قيادة المنطقة الجنوبية توسيع وتعزيز السيطرة على هذا المحور المركزي، لحماية سكان غلاف غزة".

وأشار إلى أن الفرقة 36 من الجيش الإسرائيلي تواصل العمل في منطقة خان يونس "بهدف تدمير البنى التحتية لحماس والقضاء على عناصرها".

ويتصل المحور الجديد الذي أقامه الجيش الإسرائيلي مع "محور موراج" بين مدينتي خان يونس ورفح أقصى جنوب قطاع غزة، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي في مارس/آذار الماضي بعد انهيار اتفاق التهدئة واستئناف الحرب.

وسيحرم المحور الجديد سكان قطاع غزة من باقي الأراضي شرق خان يونس التي يعتبرها الغزيون سلة غذاء رئيسية لهم، حيث تتم هناك زراعة المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها سكان غالبية مناطق قطاع غزة.