ما شرعية قرار البرهان بوضع الوزارات تحت إشراف العسكريين؟

اتفق خبراء قانونيون على "عدم شرعية" القرار الذي أصدره قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بشأن إشراف عسكريين على الوزارات.

وأصدر البرهان، قرارًا يكلف بموجبه قادة الجيش ونائبه الفريق مالك عقار، بالإشراف على عدد من الوزارات.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن القرار الذي صدر في الـ11 من أيلول/ سبتمبر الحالي، بتوقيع الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي علي يوسف، حدَّد عددًا من الوزارات لكل عضو للإشراف عليها، بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات حكومية.

"غير قانوني"

وقال الخبير القانوني طارق إلياس، إن "القرارات التي أصدرها البرهان دون الإشارة إلى النص القانوني الذي استند إليه، خطوة معروفة في حالة الحرب".

وأضاف إلياس لـ"إرم نيوز"، أنه "في غياب السلطة التشريعية يجوز للسلطة التنفيذية أن تسنَّ وتشرّع من اللوائح والقوانين وهي تظل سارية وتنتهي بإجازتها أو عدم إجازتها من قبل البرلمان عند عودته إلى أداء وظيفته بعد زوال المانع".

واعتبر أن اتخاذ القرار في ظل وجود الوزراء أنفسهم دون عزلهم أو تحريكهم "أمر معيب وغير قانوني، ومقدمة لِما سيأتي بعدها بعسكرة جميع مرافق الدولة بما في ذلك ولاة الولايات".

ورأى إلياس، أن "فكرة الإشراف على الوزارة في ظل وجود وزراء، فيها بدعة وانتقاص لشخص الوزير المكلف".

وبموجب القرار يتولى مالك عقار الإشراف على وزارات الطاقة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والتعليم العالي والصحة والإعلام والشباب والرياضة والشؤون الدينية.

فيما يشرف الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي، على وزارات الخارجية وشؤون الوزراء والداخلية والحكم الاتحادي والمعادن والعدل والري والموارد المائية.