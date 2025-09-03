عراقجي: لن يتم الشروع في أي تعاون مع الوكالة الذرية ما دامت المفاوضات لم تُستكمل

العالم العربي

هيئة البث: ماكرون طلب زيارة إسرائيل ونتنياهو رفض
إيمانويل ماكرون وبنيامين نتنياهوالمصدر: (أ ف ب)
03 سبتمبر 2025، 5:56 م

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان قد طلب "زيارة سريعة" لإسرائيل، لكنه تلقى رسالة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض ذلك حال أصرّ على المضي قدمًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووفق تقرير لهيئة البث، نشرته اليوم الأربعاء، نقل نتنياهو إلى ماكرون رسالة، ردًا على طلبه، مفادها أنه "يجب عليه التراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية مقابل زيارة إسرائيل"، لكن الرئيس الفرنسي رفض ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح النائب الفرنسي السابق، مائير حبيب، أن ماكرون طلب زيارة إسرائيل لكن نتنياهو رفض. وقال حبيب: "أبلغ ماكرون نتنياهو برغبته في الحضور، لكنه ردّ بأنه في ظل الظروف الراهنة، ليس هذا هو الوقت المناسب للمجيء". 

وتوترت العلاقات بين فرنسا وإسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، وتصاعدت بعد إعلان ماكرون نيته الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

