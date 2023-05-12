استئناف محادثات الوساطة المصرية مع "الجهاد الإسلامي" لوقف إطلاق النار

أكد دبلوماسي إسرائيلي، اليوم الجمعة، استئناف محادثات الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية .

يأتي ذلك بعد الحديث عن تجميد إسرائيل للمباحثات عقب قصف "تل أبيب"، والذي أوقع قتيلاً وعدداً من الإصابات في صفوف الإسرائيليين.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير للقناة الـ12 العبرية، إن "محادثات الوساطة المصرية مع حركة الجهاد الإسلامي بشأن وقف إطلاق النار استؤنفت"، مشيراً إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بالذهاب إلى وقف إطلاق النار أو مواصلة جولة التصعيد.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "في تقييم للوضع الأمني جرى في وقت متأخر مساء الخميس، تقرر من بين أمور أخرى، الضغط على حماس للضغط على حركة الجهاد الإسلامي لوقف إطلاق النار.

وأردفت أن "إسرائيل مهتمة بتحرك حماس لإنهاء جولة التصعيد بالفعل، وتقدر إسرائيل أن المصريين سيبدؤون أيضاً في الضغط في هذه القضية".

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية الخميس، إن محادثات التهدئة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي توقفت بعد استئناف المنظمة الفلسطينية قصفها للمناطق التي تقع في عمق إسرائيل.

ونفذت "الجهاد الإسلامي" ضربة صاروخية مكثفة استهدفت مدن المركز داخل إسرائيل، الأمر الذي أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الإصابات بين صفوف المستوطنين.

وقالت القناة "14" العبرية، بعدها إن ‏اسرائيل أبلغت مصر بأنها انسحبت من مفاوضات وقف إطلاق النار مع غزة.