حماس تثمن الاعتراف بفلسطين وتدعو إلى "خطوات عملية" لإنهاء الحرب والاستيطان

رحّبت حركة حماس ببيان الأمم المتحدة واعتراف الدول الغربية بفلسطين، معتبرة أنها تشكل فرصة لترجمة المواقف الدولية إلى خطوات عملية تنهي الحرب في القطاع وتوقف الاستيطان بالضفة الغربية.

وأكدت الحركة ترحيبها بكل المواقف الساعية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في التحرير والعودة، مشيدة بالدعوات الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وضمان جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

واعترفت فرنسا وعدّة دول أخرى الاثنين بـ"دولة فلسطين" من على منبر الأمم المتحدة، في مسعى إلى زيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة في سياق مبادرة تاريخية لكن مفعولها ما زال رمزيا.

وفي جلسة لم تحضرها لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل، حذت بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا حذو فرنسا باعترافها رسميا بدولة فلسطين.

وشجبت إسرائيل وحليفتها الأمريكية سلسلة الاعترافات هذه التي سبقتها إجراءات مماثلة اتّخذتها الأحد بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.