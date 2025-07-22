الجيش الإسرائيلي: صور مجاعة غزة "مزيفة"

نفى الجيش الإسرائيلي وجود مجاعة في قطاع غزة، زاعما أن جزءا من الصور ومقاطع الفيديو التي يتم نشرها عن المجاعة ونشرتها حركة حماس "مُفبرك".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ادعى تحقيق أجراه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية أن الصور التي تظهر أطفالا نحيفين جدا بدعوى سوء التغذية والجوع، هي في الأصل صور لأطفال من اليمن.

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وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي، "ازدادت المساعدات الإنسانية في الأسابيع الأخيرة، وتشير جميع المؤشرات والرصد والتفتيشات اليومية إلى زيف ادعاءات المجاعة"، على حد تعبيره.

ويأتي نفي الجيش الإسرائيلي عقب تزايد الضغوط على إسرائيل من دول أوروبا والولايات المتحدة بشأن المساعدات المقدمة لسكان غزة.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن الأهوال التي يشهدها قطاع غزة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، خصوصاً على صعيد أعداد القتلى والدمار واسع النطاق، "لا مثيل لها في التاريخ الحديث".

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واتهمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية مايو (أيار)، غالبيتهم كانوا قرب مواقع مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، "وفاة 21 طفلا بسبب سوء التغذية والمجاعة" في مختلف مناطق القطاع، مع وصول الكارثة الإنسانية التي تطال سكان القطاع مستويات غير مسبوقة من الجوع، وفي ظل توسيع القوات الإسرائيلية عملياتها.