إصابة مجندة إسرائيلية بجروح "خطيرة" في دهس قرب رام الله

وتأتي عملية الدهس، بعد استشهاد 3 فلسطينيين في رام الله والخليل صباح اليوم، بينهم شقيقان، حيث أطلقت قوات من الجيش الإسرائيلي النار عليهما ما أدى إلى استشهادهما.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن "الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 و21 عامًا، استشهدا بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله".

وتصاعدت حدة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967.