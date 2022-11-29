إصابة مجندة إسرائيلية بجروح "خطيرة" في دهس قرب رام الله
أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية دهس شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
وقالت القناة الـ12 العبرية، إنه "تمت تصفية الفلسطيني منفذ عملية الدهس، قرب مستوطنة كوخاف يعقوب الواقعة بالقرب من مدينة رام الله، بعد مطاردته من قبل الجيش الإسرائيلي".
وأوضحت القناة، أن المستوطِنة التي أصيبت بعملية الدهس تبلغ من العمر 20 عامًا، ووصفت جروحها بالخطيرة، وقامت فرق نجمة داوود الإسرائيلية بإجلائها لأحد المستشفيات.
وتأتي عملية الدهس، بعد استشهاد 3 فلسطينيين في رام الله والخليل صباح اليوم، بينهم شقيقان، حيث أطلقت قوات من الجيش الإسرائيلي النار عليهما ما أدى إلى استشهادهما.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن "الشقيقين جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي 22 و21 عامًا، استشهدا بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله".
وتصاعدت حدة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967.