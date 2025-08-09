إسرائيل تعلن اغتيال عنصر استخاباراتي من "حزب الله" في عيناتا (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، استهداف أحد عناصر ميليشيا "حزب الله"، بغارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة على "عيناتا"، في جنوب لبنان.

وذكر الجيش في بيان له عبر منصة "إكس"، أنه "هاجم في وقت سابق من اليوم، إرهابياً من حزب الله، كان يجمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة عيناتا، جنوبي لبنان، وقتله".

وأضاف: "شكّلت أفعال الإرهابي خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر وقيادات ميليشيا "حزب الله" في مختلف مناطق لبنان، منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتداول ناشطون لبنانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً قالوا إنه للشخص المستهدف، ويُدعى هادي خنافر من بلدة "عيناتا".

وكانت مصادر لبنانية قد تحدثت، في وقت سابق من يوم السبت، عن إطلاق مسيّرة إسرائيلية 5 صواريخ على سيارة في "عيناتا".

وينفذ سلاح الجو الإسرائيلي بشكل مستمر غارات على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، مستهدفاً عناصر الحزب أو مواقعه ومقراته العسكرية.