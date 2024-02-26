اليمن.. "ألوية العمالقة" توضح ملابسات إطلاق نار أسفر عن جرحى

وأصدرت "ألوية العمالقة الجنوبية" بياناً، مساء اليوم الإثنين، أوضحت فيه أن قائد الفرقة الأولى عمالقة، العميد رائد الحبهي، كان في طريقه إلى عدن، بعد إرسال بلاغ عملياتي لجميع القوات العسكرية والأمنية المرابطة، "لكن أفراد النقطة (حاجز التفتيش الأمني) المتمركزة في مديرية حبّان قاموا باستهداف آخر طقم من موكبه، وسقط عدد من الجرحى من مرافقيه".

وأشار البيان، الذي حصل "إرم نيوز" على نسخة منه، إلى أن مرافقي قائد الفرقة الأولى، عقب سقوط جرحى من زملائهم، "قاموا بالقبض على أفراد النقطة الأمنية الذين أطلقوا النار على الموكب، لتسليمهم للجهات المختصة في أمن محافظة شبوة، لينالوا جزاءهم حسب القانون".

واستنكرت الألوية "سوء التصرف الذي قام به أفراد النقطة"، وحثّتهم على العمل بالنظام والقانون، وعدم عرقلة المارّين من المواطنين والقيادات العسكرية المرابطة في جبهات القتال، "التي تعتبر الدرع الحصين لمحافظة شبوة وحاميته".

كما أكدت دعمها الكامل للأمن والاستقرار في شبوة والجنوب عامة. معتبرة "استتباب الأمن والاستقرار في المدن والمناطق والطرقات أحد العوامل المساعدة والداعمة لثبات وتفوق القوات المقاتلة في جبهات القتال ضد العدو الحوثي".