واشنطن: مناقشات نشطة مع إسرائيل لفتح ممر آمن في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تجري مناقشات نشطة مع إسرائيل للمساعدة في توفير ممر آمن لنقل المدنيين من غزة، مع قيام إسرائيل بضرب القطاع في أعقاب هجوم دام شنته حركة حماس، مطلع الأسبوع.

وأضاف كيربي: "نعتقد أن الممر الآمن مهم، ونرغب في أن نرى ممرا أمنيا مفتوحا"، مشيرا إلى أن 22 أمريكيا قتلوا، ولا يزال 17 غير معلوم مصيرهم في إسرائيل.