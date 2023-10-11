واشنطن: مناقشات نشطة مع إسرائيل لفتح ممر آمن في غزة
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تجري مناقشات نشطة مع إسرائيل للمساعدة في توفير ممر آمن لنقل المدنيين من غزة، مع قيام إسرائيل بضرب القطاع في أعقاب هجوم دام شنته حركة حماس، مطلع الأسبوع.
وأضاف كيربي: "نعتقد أن الممر الآمن مهم، ونرغب في أن نرى ممرا أمنيا مفتوحا"، مشيرا إلى أن 22 أمريكيا قتلوا، ولا يزال 17 غير معلوم مصيرهم في إسرائيل.
تأتي تصريحات كيربي بعد يوم واحد فقط من تصريحات مماثلة أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وأكد فيها أن بلاده تتحدث مع مسؤولين إسرائيليين وغيرهم بشأن فكرة ممر آمن للمدنيين في غزة.
وأضاف سوليفان للصحفيين، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "نركز على هذه المسألة، وهناك مشاورات جارية".