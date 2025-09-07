صحة غزة: وفاة 5 حالات جراء المجاعة وسوء التغذية والإجمالي يرتفع إلى 387 شخصا بينهم 138 طفلا

أورتاغوس وكوبر في لبنان وسط أزمة "حصر السلاح" بيد الدولة

مورغان أورتاغوسالمصدر: السفارة الأمريكية في لبنان
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 8:29 ص

وصلت الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى بيروت صباح اليوم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر، وصل إلى بيروت يوم أمس السبت، وهو القائد الجديد الذي تولّى المنصب مطلع الشهر الماضي. 

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، ستكون ضمن أجندة الوفد الأمريكي، لقاءات عسكرية أمنية الطابع، كما ستكون حاضرة في المداولات خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، وكيفية تطبيقها والأدوات التي يحتاج لتنفيذها.

ومن المُقرر أن تتجه أورتاغوس إلى الناقورة في الجنوب للاجتماع مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، بحضور كوبر.

يذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت قبل يومين خطة الجيش لنزع السلاح، وذلك بغياب الوزراء الشيعة، الذين انسحبوا من الاجتماع اجتجاجاً على الخطة التي ستؤدي إلى سحب سلاح ميليشيا "حزب الله" التي ترفض ذلك الأمر بشدة.

