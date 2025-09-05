المرصد السوري: آليات للجيش الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 3 آليات تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت، اليوم الجمعة، في بلدة خان أرنبة باتجاه الطريق الواصل بين خان أرنبة وأوفانيا، قبل أن تدخل إلى قرية أوفانيت وتتجه نحو قرية الحرية في ريف القنيطرة.

ونقل المرصد عن مصادر، قولهم إنه لم تُسجل حتى الآن أي مواجهات أو إصابات نتيجة هذا التوغل.

وأمس، نفذت القوات الإسرائيلية توغلاً برياً جديداً داخل الأراضي السورية، حيث دخلت 6 عربات عسكرية إلى قرية الصمدانية بريف القنيطرة الأوسط، وأقامت حاجزاً للتفتيش في المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية خلال الأشهر الأخيرة.