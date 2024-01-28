مشاهد "صادمة" لمعتقلين فلسطينيين في إسرائيل
نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا مصورا صادما لمعتقلين فلسطينيين تم إحضارهم إلى إسرائيل للاستجواب، أمس السبت.
ويظهر التقرير أكثر من عشرين فلسطينيا يجلسون ويركعون على الأرض الرطبة والباردة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة – معصوبي الأعين وحفاة الأقدام، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.
ويبدو أن الرجال مرهقون جسديًا، حيث تسقط رؤوسهم ويتمايلون أثناء محاولتهم البقاء راكعين وأحد المعتقلين يرقد على الأرض قبل أن يصل جندي إسرائيلي لإيقاظه وإسناده.
الرجال حفاة لا يرتدون سوى مآزر بيضاء يمكن التخلص منها، على الرغم من درجة الحرارة التي تصل إلى 10 درجات مئوية "50 درجة فهرنهايت".
وعلق الجيش الإسرائيلي على الحادثة قائلا: إن الرجال "يشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي وتم اعتقالهم في غزة ونقلهم إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب ومن الضروري على المشتبه فيهم بالإرهاب تسليم ملابسهم بحيث يمكن تفتيش ملابسهم والتأكد من أنهم لا يخفون سترات ناسفة أو أسلحة أخرى".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "يتم منح المشتبه بهم بذلات، ويتم تزويدهم بالملابس عند وصولهم إلى مركز الاحتجاز.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن الرجال الذين تم تصويرهم يوم السبت تم إحضارهم إلى إسرائيل من غزة وكانوا على وشك نقلهم إلى "حافلة ساخنة" عندما صورت شبكة "سي إن إن" المشهد.
وكانت حافلة تنتظر في مكان قريب من المعتقلين، لكن لم تتمكن الشبكة من تأكيد متى تم وضع الرجال على متن الحافلة، حيث أمر جندي إسرائيلي في مكان الموقع "سي إن إن" بمغادرة المبنى في غضون دقائق.