مشاهد "صادمة" لمعتقلين فلسطينيين في إسرائيل

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا مصورا صادما لمعتقلين فلسطينيين تم إحضارهم إلى إسرائيل للاستجواب، أمس السبت.

ويظهر التقرير أكثر من عشرين فلسطينيا يجلسون ويركعون على الأرض الرطبة والباردة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة – معصوبي الأعين وحفاة الأقدام، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

ويبدو أن الرجال مرهقون جسديًا، حيث تسقط رؤوسهم ويتمايلون أثناء محاولتهم البقاء راكعين وأحد المعتقلين يرقد على الأرض قبل أن يصل جندي إسرائيلي لإيقاظه وإسناده.

الرجال حفاة لا يرتدون سوى مآزر بيضاء يمكن التخلص منها، على الرغم من درجة الحرارة التي تصل إلى 10 درجات مئوية "50 درجة فهرنهايت".