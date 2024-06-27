نزوح جماعي إثر قصف إسرائيلي كثيف على حي الشجاعية شرقي غزة (فيديو)
نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أوقعت عددا من القتلى وعشرات الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى العربي الأهلي "المعمداني".
وقد تقدمت الآليات الإسرائيلية، اليوم الخميس، شرق حي الشجاعية وسط قصف عنيف من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية.
وأظهر فيديو متداول نزوحا جماعيا لأهالي الحي بالتزامن مع القصف العنيف وتقدم الآليات الإسرائيلية.
ووثق الفيديو لحظات سقوط قذائف على النازحين من حي الشجاعية أثناء خروجهم من منازلهم.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى في الشجاعية لم تستطع الطواقم الوصول إليهم.
وأكد مراسل "إرم نيوز" في القطاع وقوع عشرات القتلى والجرحى في شوارع حي الشجاعية جرّاء إطلاق مسيرات النار على النازحين.