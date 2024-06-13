مسجد في معبر رفح يصبح مطبخًا للجنود الإسرائيليين (فيديو)

حوّل جنود إسرائيليون مسجدًا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، إلى مطبخ، على حسب ما أظهر مقطع فيديو نشره جنود إسرائيليون.

ويظهر في المقطع المنشور على منصة "إكس"، جنود إسرائيليون وهم يعدّون الطعام داخل حرم المسجد، كما تظهر دبابات ومدرعات في باحاته الخارجية.