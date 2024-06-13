مسجد في معبر رفح يصبح مطبخًا للجنود الإسرائيليين (فيديو)
حوّل جنود إسرائيليون مسجدًا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، إلى مطبخ، على حسب ما أظهر مقطع فيديو نشره جنود إسرائيليون.
ويظهر في المقطع المنشور على منصة "إكس"، جنود إسرائيليون وهم يعدّون الطعام داخل حرم المسجد، كما تظهر دبابات ومدرعات في باحاته الخارجية.
وفي شهر أيار/مايو الماضي، اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافق معبر رفح، الواقع جنوبي قطاع غزة، وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى القطاع.
ويعد معبر رفح نقطة دخول رئيسة للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتدّعي إسرائيل أن الجزء الشرقي من المدينة موقع استراتيجي لحركة حماس، ويعيش في المدينة أكثر من 1.3 مليون نازح فلسطيني.