الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلح حاول التسلل من الأراضي السورية

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلح حاول التسلل من الأراضي السورية

إرم نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، قتل مسلح حاول تجاوز السياج الحدودي بالقرب من هضبة الجولان المحتلة شمال إسرائيل، والدخول إلى إحدى المستوطنات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

مسلحان حاولا العبور إلى مستوطنة "حسفين" الواقعة جنوب الجولان قبل أن يتم إطلاق النار باتجاههما.
الجيش الإسرائيلي

وقال الجيش الإسرائيلي، إن قواته رصدت رجلين مسلحين عبرا الخط الحدودي من جهة الأراضي السورية، واقتربا من السياج في جنوب الجولان.

وذكر في بيانه عبر "تويتر": "بدأت قوة الجيش التي هرعت للمكان في إجراءات لإلقاء القبض عليهما وأصابتهما".

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلح حاول التسلل من الأراضي السورية
إسرائيل تعلن "إحباط مخطط إيراني بدأه قاسم سليماني" في الجولان

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن الشخصين المسلحين نقلا لتلقي العلاج داخل إسرائيل، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

من جانبها قالت وسائل إعلام عبرية، إن المسلحين حاولا العبور إلى مستوطنة "حسفين" الواقعة جنوب الجولان، قبل أن يتم إطلاق النار باتجاههما.

وأوضحت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن مواطنًا سوريًّا قتل، وأصيب آخر على الحدود مع هضبة الجولان شمال إسرائيل.

وعادة ما تتكرر حوادث التسلل إلى المستوطنات الواقعة في الجولان، حيث يعتقل الجيش الإسرائيلي المتواجد هناك كل من يحاول الدخول إلى المنطقة.

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلح حاول التسلل من الأراضي السورية
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن‎‎

ونهاية العام الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي عددًا من السوريين حاولوا التسلل إلى قاعدة عسكرية في الجولان، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجيش.

العالم العربي

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com