الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلح حاول التسلل من الأراضي السورية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، قتل مسلح حاول تجاوز السياج الحدودي بالقرب من هضبة الجولان المحتلة شمال إسرائيل، والدخول إلى إحدى المستوطنات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن قواته رصدت رجلين مسلحين عبرا الخط الحدودي من جهة الأراضي السورية، واقتربا من السياج في جنوب الجولان.
وذكر في بيانه عبر "تويتر": "بدأت قوة الجيش التي هرعت للمكان في إجراءات لإلقاء القبض عليهما وأصابتهما".
وأكد الجيش الإسرائيلي، أن الشخصين المسلحين نقلا لتلقي العلاج داخل إسرائيل، مشيرًا إلى عدم وجود إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.
من جانبها قالت وسائل إعلام عبرية، إن المسلحين حاولا العبور إلى مستوطنة "حسفين" الواقعة جنوب الجولان، قبل أن يتم إطلاق النار باتجاههما.
وأوضحت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن مواطنًا سوريًّا قتل، وأصيب آخر على الحدود مع هضبة الجولان شمال إسرائيل.
وعادة ما تتكرر حوادث التسلل إلى المستوطنات الواقعة في الجولان، حيث يعتقل الجيش الإسرائيلي المتواجد هناك كل من يحاول الدخول إلى المنطقة.
ونهاية العام الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي عددًا من السوريين حاولوا التسلل إلى قاعدة عسكرية في الجولان، وفق بيانات رسمية صادرة عن الجيش.