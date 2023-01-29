الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلح حاول التسلل من الأراضي السورية

وقال الجيش الإسرائيلي، إن قواته رصدت رجلين مسلحين عبرا الخط الحدودي من جهة الأراضي السورية، واقتربا من السياج في جنوب الجولان.

وذكر في بيانه عبر "تويتر": "بدأت قوة الجيش التي هرعت للمكان في إجراءات لإلقاء القبض عليهما وأصابتهما".