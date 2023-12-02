رئيس وزراء بلجيكا: يجب عدم قتل المزيد من المدنيين في غزة
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بعد انهيار الهدنة واستئناف القتال في غزة وأبلغه بأنه لا ينبغي سقوط المزيد من المدنيين قتلى.
وأضاف دي كرو للصحفيين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، "لقد أثرت مخاوفي بشأن حقيقة أن العنف تجدد وكررت ما قلته عند معبر رفح: لا مزيد من قتل المدنيين".
وجدد رئيس الوزراء البلجيكي موقف بلاده من أن إسرائيل "لها الحق في القضاء على التهديد الإرهابي من غزة"، واستدرك: "لكن ينبغي بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم سقوط المزيد من المدنيين".
وأبدى دي كرو أسفه لأن "أعمال العنف بدأت مرة أخرى" وقال: "نأمل في تحرير المزيد من الرهائن في أقرب وقت ممكن. ونأمل أن يصبح وصول المساعدات الإنسانية دائما".
يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت استدعت سفيري بلجيكا وإسبانيا بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء البلدين الأسبوع الماضي عند معبر رفح الحدودي الذي تسيطر عليه مصر مع غزة.
وآنذاك شدد دي كرو على ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن تدمير غزة أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف قتل المدنيين.