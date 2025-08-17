حادث خطير.. مصرع جنديين إسرائيليين من حرس الحدود (صور)

لقي جنديان من قوات حرس الحدود في الجيش الإسرائيلي، السبت، مصرعهما في "حادث خطير"، بحسب وصف المصادر العبرية، فيما أصيب في الحادث أيضاً مسنين اثنين.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، بأن الجنديين القتيلين برتبة "رقيب أول" وهما تومر إلياهو كليبي وجال يوسف، ولقيا حتفهما على الطريق السريع رقم 90 الذي وقع عليه الحادث.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، أن الجنديين المذكورين من مقاتلي "لواء الشمال" في حرس الحدود، ولقيا مصرعهما في حادث طرق شمال إسرائيل.

من جهتها، نقلت قناة "i24news" العبرية عن إيدن جيجي المسعف بجمعية "أطباء الطوارئ" قوله: "كان حادثاً مرورياً خطيراً للغاية. وصلنا إلى المكان ورأينا دراجتين ناريتين مشتعلتين وسيارة خاصة".

وأضاف: "كان راكبا الدراجتين الناريتين ممددين على الطريق، بعيداً عن الدراجتين، فاقدي الوعي، بلا نبض أو تنفس، ولحقت بهما إصابات متعددة في أجهزة الجسم. أجرينا فحوصات لكن حالتهما كانت خطيرة جداً، واضطررنا لإعلان وفاتهما في مكان الحادث".

وحول باقي الحالات قال: "كان رجل وامرأة في السبعينيات من العمر خارج السيارة، في كامل وعيهما، ويعانيان من إصابات في أجسادهما".

وتابع: "حصل المصابان على الإسعافات الأولية اللازمة في المكان، ونقلا إلى المستشفى لاستكمال العلاج، حيث وُصفت حالتهما بالمتوسطة".