بريطانيا ستعترف اليوم بدولة فلسطين

تعتزم بريطانيا الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين اليوم الأحد، في تحول تاريخي في سياستها أعربت حليفتها القديمة إسرائيل عن معارضتها له بشدة. وفق وكالة "فرانس برس".

وتعد بريطانيا من أبرز داعمي إسرائيل، لكن موقفها تغير مع تكثيف الدولة العبرية هجومها على قطاع غزة الذي أشعل فتيله هجوم حركة حماس غير المسبوق في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرّح في يوليو/ تموز بأن بلاده ستعترف رسميًّا بدولة فلسطين إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية" نحو وقف إطلاق النار مع حركة حماس بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية عدة، بينها "بي بي سي" ووكالة "برس أسوسييشن"، بأنه سيعلن عن هذا الاعتراف الأحد.

وأكد ستارمر في يوليو/ تموز أن هذه الخطوة ستسهم في "عملية سلام سليمة، في لحظة أقصى تأثير لحل الدولتين".

وردًّا على ذلك، اتهمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكافأة "الإرهاب الوحشي" واسترضاء الفكر "الجهادي". وفق قوله.

ويأتي الإعلان المرتقب لستارمر قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ من المقرر أن تعترف نحو 10 دول أخرى، من بينها فرنسا، بدولة فلسطينية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجومها الجديد للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع.