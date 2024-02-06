دعوات داخل الجيش الإسرائيلي للتحقيق في إخفاقات حرب غزة

وبحسب الصحيفة، يرى هؤلاء أنه "يتعين التحقيق واستخلاص الدروس واتخاذ قرارات صعبة، وربما إقصاء قادة كبار، قبل بدء حرب جديدة"، موضحة أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي هو الذي ينبغي أن يتخذ قرار التحقيق، خاصة أن الجيش منخرط في حرب خانيونس، ولديه 5 ألوية تتبع الفرقة 98 منخرطة في العمليات العسكرية هناك.

ونبَّهت إلى أن العديد من القادة الذين تحدثت معهم أخبروها في الأيام الأخيرة أن هذا هو الوقت المناسب لأن تعلن القيادة العليا للجيش مسؤوليتها علنًا عن الإخفاقات، حتى ولو لم تنته حرب غزة، وحتى ولو كانت هناك حرب وشيكة مع ميليشيا "حزب الله".

التحقيق أولًا

ويعتقد هؤلاء أنه لو استقال كل المتورطين من قادة الجيش، سيكون لديهم وقت قبل سريان الاستقالة ودخولها حيز التنفيذ، حتى يشغل مناصبهم قادة آخرون.

الصحيفة نوهت إلى أن التعليمات التي صدرت من الجيش لأذرع البحرية والجو والمشاة هي الاستعداد لحرب مع "حزب الله"، طالما لا توجد طريقة أخرى لاعادة مستوطني الشمال إلى مساكنهم وإبعاد الميليشيا اللبنانية عن الحدود.

إلا أنها وجدت الكثير من القيادات الميدانية التي تطالب بالتحقيق أولًا في نتائج حرب غزة قبل الخوض في حرب أخرى في الشمال، على الأقل لاستخلاص الدروس، ودمجها في عمليات بناء القوة العسكرية وفي الخطط العملياتية والتدريبات التي تباشرها القوات العاملة في الشمال.

الجيش يبرر

وتحدثت الصحيفة مع قائد إحدى الوحدات القتالية، ونقلت عنه أن موضوع التحقيق العاجل أصبح الشغل الشاغل للكثير من جنود وضباط وقادة الوحدات بالجيش.

ورأى أنه "طالما خفَّض الجيش القوات لم يعد هناك مجال للانتظار"، وقال: "للأسف، قادتنا لا يمنحوننا الشعور بأن الأمور جيدة، لقد دخلت الحرب إلى ما يشبه الروتين، بناءً على رؤى قديمة وليست من خارج الصندوق".

الناطق باسم الجيش اضطر للرد على تلك الدعوات، وقال في بيان نقلته الصحيفة، إن الجيش "سيبدأ مسيرة التحقيقات في الأسابيع القريبة القادمة، في اللحظة التي تتيح فيها طبيعة كثافة الحرب إجراء التحقيقات، إن الجيش وقادته حاليًّا منشغلون في الحرب والعمليات التي تخدمها".