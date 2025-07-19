الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا

رحّب الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بين سوريا وإسرائيل بوساطة أمريكية، معرباً عن "الصدمة" من حصيلة الاشتباكات الطائفية الدائرة في جنوب سوريا. حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الدبلوماسية في الاتحاد: "حان وقت الحوار، والمضي قُدماً في انتقال جامع بالفعل. وتتحمّل السلطات الانتقالية في سوريا مع السلطات المحلية مسؤولية حماية كلّ السوريين، بلا أيّ تمييز"، مع الدعوة إلى محاسبة كلّ مرتكبي "الانتهاكات الخطيرة" للقانون الدولي.

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وكانت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، أصدرت بياناً حول الاتفاق وأشارت إلى أنه يتضمن "نشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك، ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة".

وذكر البيان أنه يمنع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من وقت الاتفاق، وذلك لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية من الطرف الآخر، تجنبًا لأي هجمات مباغتة.

وأضاف أنه بشأن ما تبقى في الداخل من أبناء العشائر في مناطق المحافظة يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون مع ترفيق مؤمن من الفصائل العاملة على الأرض دون أي اعتراض، أو إساءة من أي طرف.