إسرائيل تنقل القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي إلى "العزل المشدد"
نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الأسير الفلسطيني؛ القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، و80 آخرين إلى "العزل المشدد" في سجن نفحة، وفق ما أكد مسؤولون فلسطينيون.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، إن "السلطات الإسرائيلية أقدمت على نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن هداريم لسجن نفحة، وذلك في إطار مخطط لإخلاء سجن هداريم".
وأوضح أبو بكر، لـ "إرم نيوز"، أنه "من المرجح أن يرتفع عدد الأسرى المنقولين من سجن هداريم إلى سجن نفحة لنحو 120 أسيراً"
وأشار إلى أنه "تم نقل بعض الأسرى للعزل بعد رفضهم القرارات الإسرائيلية الجديدة".
وفي السياق، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، نقل الأسير مروان البرغوثي وآخرين للعزل المشدد.
وأضاف الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي بـ "تويتر" أن "ذلك ضمن حملة منظمة ضد الأسرى يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".
ويعتبر مروان البرغوثي، أحد أبرز الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، ومحكوم عليه بالسجن خمسة مؤبدات.
وتتهم إسرائيل البرغوثي بلعب دور بارز في الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت العام 2000.
والخميس الماضي، زار بن غفير، سجن نفحة وهي الزيارة الأولى له لمصلحة السجون الإسرائيلية.
وقال الوزير الإسرائيلي إن "زيارته تأتي للتأكيد على أن الأسرى لا يحصلون على ظروف أفضل في اعتقالهم بعد بناء زنازين جديدة".
وأمس الأحد، قالت تقارير عبرية، إن "بن غفير قرر تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست العرب للأسرى الفلسطينيين".
وأشارت التقارير إلى أنه "أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا بإلغاء الإجراءات التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست زيارة الأسرى".