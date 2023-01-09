إسرائيل تنقل القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي إلى "العزل المشدد"

نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الأسير الفلسطيني؛ القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، و80 آخرين إلى "العزل المشدد" في سجن نفحة، وفق ما أكد مسؤولون فلسطينيون.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، إن "السلطات الإسرائيلية أقدمت على نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن هداريم لسجن نفحة، وذلك في إطار مخطط لإخلاء سجن هداريم".

وأوضح أبو بكر، لـ "إرم نيوز"، أنه "من المرجح أن يرتفع عدد الأسرى المنقولين من سجن هداريم إلى سجن نفحة لنحو 120 أسيراً"

وأشار إلى أنه "تم نقل بعض الأسرى للعزل بعد رفضهم القرارات الإسرائيلية الجديدة".