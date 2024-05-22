مصادر لـ "إرم نيوز": "فتور صامت" في العلاقات التونسية الجزائرية

كشفت مصادر سياسية في تونس أن بوادر فتور تخيم على العلاقات التونسية الجزائرية على خلفية جملة من القضايا أبرزها ملف الهجرة.

وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" إنه "على خلاف ما يبدو في الصور البروتوكولية وفي الخطاب السياسي والإعلامي للبلدين فإنّ حالة من الفتور الصامت تخيم على العلاقات بين تونس والجزائر في الفترة الأخيرة".

وأوضحت المصادر أنّ التعاطي مع ملف المهاجرين الأفارقة هو أحد أهم أسباب هذا الفتور، موضحة أنّ تقارير أمنية وإعلامية متطابقة تؤكد أن أعدادا كبيرة من هؤلاء تصل إلى التراب التونسي انطلاقا من الحدود التونسية الجزائرية في ما بدا أنه تساهل أو تواطؤ من الأجهزة الجزائرية، وفق قولها.

وتابعت المصادر أنّ هذا ما تنفيه الجزائر نظريا دون أن تتخذ خطوات عملية على أرض الواقع، بحسب تعبيرها.