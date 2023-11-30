الدفعة السابعة من التبادل.. 30 أسيرا فلسطينيا مقابل 10 إسرائيليين
من المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية الليلة عن 30 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 8 أسيرات و22 طفلا، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال.
وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.
يأتي ذلك بعد أن سلمت حركة حماس الصليب الأحمر، محتجزتين إسرائيليتين، ضمن الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى، حيث تسلمت إسرائيل المحتجزتين عند السياج الحدودي لقطاع غزة.
وقالت حركة حماس إن الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى تضم أسماء 8 أسيرات من داخل الخط الأخضر، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يتوقع نقل مزيد من الرهائن إلى الصليب الأحمر في الساعات القليلة المقبلة هذه الليلة.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، أسماء 30 أسيرا ضمن قائمة الدفعة السابعة من الأسرى الأطفال والأسيرات الذين سيتم الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل.
وضمت القائمة 8 أسيرات جميعهن من الداخل المحتل، و22 طفلا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
ومع نهاية اليوم السابع من الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، تنشط أطراف دولية لتمديدها، إضافة إلى الضغط من أجل تبادل المزيد من الأسرى.