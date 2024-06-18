لا مكان آمنًا في غزة.. الذعر يلازم النازحين في مخيم النصيرات

نزوح كبير

وقال مسؤول اللجنة الشعبية في مخيم النصيرات إن طواقم اللجنة رصدت نزوحًا كبيرًا من أهالي الخيام باتجاه مراكز الإيواء في المدينة، أو الانضمام إلى مخيمات النازحين المنتشرة في نواحي خان يونس هربًا من تكرار سيناريو تحرير الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز"، أن مراكز الإيواء في مخيم النصيرات اكتظت بخيام هؤلاء النازحين الذين احتموا بهذه المراكز، ما فاقم المعاناة الإنسانية والأزمات التي تعيشها هذه المراكز، وأحدث حالة كبيرة من الفوضى خلال توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتابع، نسعى بالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى استيعاب عدد من هؤلاء النازحين ضمن الأعداد المسجلة في هذه المراكز للبدء في تلقي المساعدات الغذائية، والانخراط في مراكز الإيواء وصولًا إلى عقد شراكات مع المؤسسات الأهلية التي بدأت بإنشاء مخيمات مغلقة للنازحين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وأوضح أن حجم النزوح الهائل الذي سببته العملية العسكرية على مدينة رفح لا يمكن أن يتحمله مخيم النصيرات؛ بسبب صغر المساحة، وقلة الإمكانيات، إذ يقدر عدد النازحين في النصيرات بأكثر من 5 أضعاف عدد السكان الأصليين.