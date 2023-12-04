هل يغير دعاة السلام الإسرائيليون قناعاتهم بعد الحرب مع حماس؟

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن نشطاء السلام في غلاف غزة، الذين طالما دافعوا عن التعايش مع الفلسطينيين، يشعرون بعد هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس بأصداء الخسارة وتحطم المعتقدات.

ونقلت الصحيفة عن أحد المستوطنين تساؤله عن كيفية إيجاد سبيل للمحافظة على التصرفات الإنسانية في مواجهة مثل هذه الظروف، وأظهر مشاعر متضاربة في مقاومة الرغبة في الانتقام لوالده الذي تحتجزه حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناطق التي تم فيها الهجوم هي في الواقع معقل النشطاء الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين، وبشكل يتناقض مع دولة تحولت نحو اليمين منذ محادثات السلام المتوقفة منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وتابعت: "سياسياً، طالما كانت تلك المناطق تميل إلى اليسار في الانتخابات، مع حصول الأحزاب اليمينية على الحد الأدنى من الدعم".

وتؤكد استطلاعات الرأي الأخيرة هذا الانقسام، وتكشف عن تباين كبير في دعم حل الدولتين بين الإسرائيليين اليساريين واليمينيين.