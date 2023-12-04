هل يغير دعاة السلام الإسرائيليون قناعاتهم بعد الحرب مع حماس؟
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن نشطاء السلام في غلاف غزة، الذين طالما دافعوا عن التعايش مع الفلسطينيين، يشعرون بعد هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس بأصداء الخسارة وتحطم المعتقدات.
ونقلت الصحيفة عن أحد المستوطنين تساؤله عن كيفية إيجاد سبيل للمحافظة على التصرفات الإنسانية في مواجهة مثل هذه الظروف، وأظهر مشاعر متضاربة في مقاومة الرغبة في الانتقام لوالده الذي تحتجزه حماس.
وأشارت الصحيفة إلى أن المناطق التي تم فيها الهجوم هي في الواقع معقل النشطاء الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين، وبشكل يتناقض مع دولة تحولت نحو اليمين منذ محادثات السلام المتوقفة منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وتابعت: "سياسياً، طالما كانت تلك المناطق تميل إلى اليسار في الانتخابات، مع حصول الأحزاب اليمينية على الحد الأدنى من الدعم".
وتؤكد استطلاعات الرأي الأخيرة هذا الانقسام، وتكشف عن تباين كبير في دعم حل الدولتين بين الإسرائيليين اليساريين واليمينيين.
وفي وصف للمشهد التاريخي في المنطقة، قالت الصحيفة إن الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني "اتسم بنقاط تحول مفعمة بالأمل مثل اتفاقيات أوسلو عام 1993، لكن أعمال عنف لاحقة شابتها وأدت إلى تآكل الثقة وتوقف جهود السلام، وهو ما تلاه صعود الفصائل اليمينية التي تهيمن على السياسة الإسرائيلية في الوقت الحالي".
وألمحت الصحيفة إلى حال الناشطين في مستوطنات غلاف غزة بعد أن اختبرت الهجمات قناعاتهم، ومنهم قائدة منظمة "الطريق إلى التعافي" التي تساعد الفلسطينيين في الوصول إلى الخدمات الطبية في إسرائيل، والتي تتصارع مع النضال الداخلي للاستمرار في مساعيها لبناء السلام وسط رد فعل مجتمعي عنيف.
وبالرغم من وفاة عدد من هؤلاء الناشطين في الهجمات، مثل فيفيان سيلفر، الناشطة الكندية الإسرائيلية الداعمة لمبادرات السلام، إلا أن البعض عادوا إلى دعواتهم لتحقيق السلام على الرغم من وجهات النظر المختلفة من حولهم.
وبينما يكافح نشطاء السلام في أعقاب الأحداث المأساوية الأخيرة، فإن الصدام بين الرغبة في السلام والحقائق القاسية للصراع يشكل تحدياً وجودياً للمؤيدين الذين يحاولون أن تسير الأمور نحو إيقاف الدمار.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية