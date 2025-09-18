غضب فلسطيني بعد "الفيتو" الأمريكي بمجلس الأمن ضد وقف حرب غزة

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها لعرقلة الإدارة الأمريكية مشروع قرار لوقف إطلاق النار مرة أخرى رغم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله إن "14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وافقت على مشروع القرار، وكانت مطالبتها واضحة في وقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، لكن الولايات المتحدة أسقطته بحق النقض".

وأكد أبو ردينة أن استخدام الإدارة الأمريكية حق النقض يشجّع إسرائيل على الاستمرار في جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وتحدي جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب المسؤول الفلسطيني الإدارة الأمريكية بمراجعة قراراتها حفاظاً على القانون الدولي.

من جهتها، علّقت حركة "حماس" على "الفيتو" الأمريكي بالقول إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة، يمثل "ضوءا أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع والهجوم الإجرامي المتوحش على مدينة غزة".

وقالت الحركة، في بيان، إن "إفشال الإدارة الأمريكية لمشروع قرار أممي في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بقطاع غزة يعد تواطؤا سافرا وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين".

والخميس، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.