الدبيبة يرهن نجاح تنظيم الانتخابات بإقرار دستور جديد

وتأتي دعوة الدبيبة إلى إقرار دستور دائم لليبيا في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاستعصاء السياسي في ظل الفشل في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية منذ تعثرها في 24 ديسمبر / كانون الأول 2021.

وسعى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى كسر الجمود حول هذه الاستحقاقات بالمصادقة على قوانين انتخابية توافقا بشأنها، وأصدرها مجلس النواب في الجريدة الرسمية لكن عدة أطراف سياسية ومكونات اجتماعية مثل الأمازيغ رفضت هذه القوانين.