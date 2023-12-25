الدبيبة يرهن نجاح تنظيم الانتخابات بإقرار دستور جديد
رهن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة نجاح الانتخابات العامة التي لم يتم بعد الإعلان عن موعدها بإقرار دستور دائم للبلاد.
وقال الدبيبة في كلمة بثها مكتبه عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن: "العبور نحو الانتخابات الناجحة يمر عبر الدستور واليوم بحاجة لدستور دائم يؤسِّس لعملية سياسية عادلة وواضحة".
وأضاف الدبيبة في الكلمة التي أدلى بها بمناسبة ذكرة استقلال البلاد الـ 72: "يجب إبقاء راية الاستقلال عالية غالية ومظلة للمصالحة والوئام والسلام".
وتأتي دعوة الدبيبة إلى إقرار دستور دائم لليبيا في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاستعصاء السياسي في ظل الفشل في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية منذ تعثرها في 24 ديسمبر / كانون الأول 2021.
وسعى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى كسر الجمود حول هذه الاستحقاقات بالمصادقة على قوانين انتخابية توافقا بشأنها، وأصدرها مجلس النواب في الجريدة الرسمية لكن عدة أطراف سياسية ومكونات اجتماعية مثل الأمازيغ رفضت هذه القوانين.