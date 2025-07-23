واشنطن تدعو العراق لمحاسبة مرتكبي الهجمات على منشآت النفط بكردستان

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة.

وأكد روبيو، أهمية محاسبة الجناة ومنع وقوع هجمات في المستقبل، وفقًا لوكالة "رويترز".

ومنذ منتصف يوليو الحالي تقريبًا وقعت عدة هجمات استهدفت منشآت نفطية في إقليم كردستان العراق، ولا سيما بالمسيّرات، حيث أعلن الإقليم، تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على 3 حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت منشآت للطاقة.

ولم تتوصل التحقيقات الرسمية حتى الآن إلى الجهة التي تقف وراء الهجمات، في ظل غياب أي تبنٍ معلن لها.