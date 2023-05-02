جنوب السودان تعلن عن هدنة لمدة 7 أيام

قالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، اتفقا من حيث المبدأ على هدنة لسبعة أيام تبدأ في الرابع من مايو/ أيار.

وجاء في البيان، أن رئيس جنوب السودان سلفا كير شدد على أهمية وقف إطلاق النار لفترة أطول وتعيين ممثلين في محادثات سلام.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعيين ممثلين للمحادثات.

وورد أن جنوب السودان ضمن الدول التي ستستضيف المحادثات، وعرضت التوسط في الصراع الدائر في السودان.