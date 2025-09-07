logo
العالم العربي

إسرائيل: 8 إصابات إثر سقوط مسيّرة من اليمن في مطار رامون

مطار رامون
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 2:13 م

كشفت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إصابة 8 أشخاص إثر سقوط مسيّرة قادمة من اليمن في مطار رامون.

واستأنف مطار رامون عملياته بعد هجوم بمسيرات من اليمن، بحسب ما أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن، أصابت إحداها مطار "رامون"، وذلك بعدما توعّدت ميليشيا الحوثي بالانتقام لمقتل رئيس وزرائها بغارة جوية إسرائيلية الشهر الماضي.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية توقف الإقلاع والهبوط في المطار، وقالت، في حينه، إنها تعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

