الداخلية السورية تنفي "تهجير مسيحيين" من منطقة القصير

وزارة الداخلية السورية
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 5:03 م

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، الأحد، ما جرى تداوله عن تهجير مسيحيين من منطقة القصير في حمص، مشيرا إلى أن ما جرى هو استدعاء عدد من الأشخاص متهمين بجرائم جنائية.

وقال البابا في منشور على (فيس بوك) أن "بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت إشاعات حول قيام قوى الأمن الداخلي في حمص بما أسموه اعتقال عدد من أبناء المكوّن المسيحي في منطقة القصير، وزعمت زورا وجود حملة تهجير ضدهم".

 وأكد أنه جرى التحقق من الأسماء الواردة في تلك المنشورات، ليتبيّن أنهم ليسوا من المكوّن المسيحي فقط، وقد استُدعوا سابقًا في عديد القضايا الجنائية، من بينها جرائم قتل، واغتصاب، وتزوير سجلات عقارية تعود لزمن النظام البائد، وذلك بناءً على اعترافاتهم خلال التحقيق، وتحت إشراف القضاء المدني والنيابة العامة.

ودعا المتحدث إلى توخّي الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والموثوقة، مشيرا إلى أنّ الهدف من هذه الحملات هو بثّ الفتنة وزعزعة أمن المجتمع، وفق تعبيره.

