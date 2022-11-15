مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية طعن ودهس بالضفة الغربية
قتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب آخرون بجروح، في عملية مزدوجة نفذها فلسطيني داخل أكثر من موقع بمستوطنة أرييل في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، من بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أقدم فلسطيني على طعن عدد من المستوطنين عند مدخل مستوطنة "أرييل" وداخل محطة وقود، قبل أن يفر بمركبة من المكان ويقوم بدهس مستوطن آخر.
وأسفرت العملية عن مقتل مستوطن، وإصابة آخرين بجراح "خطيرة وحرجة للغاية"، بحسب ما نقلت الصحيفة.
وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وعددا من كوادر الإسعاف، هرعوا للمكان لتفقد الإصابات.
وأضافت الصحيفة العبرية أنه "تم نقل الجرحى الإسرائيليين إلى مستشفى بيلينسون الإسرائيلي لتلقي العلاج".
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الفلسطيني منفذ العملية أطلق عليه النار في المكان الذي نفذ فيه عملية الدهس، ما أدى إلى مقتله.
وفي السياق ذاته، أكد موقع "والا" العبري أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري أعمال بحث وتمشيط عن منفذين آخرين أو مساعدين إضافيين في العملية.
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو، على الهجوم بالقول: "نصلي وندعو من أجل شفاء الجرحى في العملية الصعبة في أرئيل، وأشد على يد قوات الأمن العاملة في المنطقة".