مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية طعن ودهس بالضفة الغربية

قتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب آخرون بجروح، في عملية مزدوجة نفذها فلسطيني داخل أكثر من موقع بمستوطنة أرييل في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، من بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أقدم فلسطيني على طعن عدد من المستوطنين عند مدخل مستوطنة "أرييل" وداخل محطة وقود، قبل أن يفر بمركبة من المكان ويقوم بدهس مستوطن آخر.

وأسفرت العملية عن مقتل مستوطن، وإصابة آخرين بجراح "خطيرة وحرجة للغاية"، بحسب ما نقلت الصحيفة.