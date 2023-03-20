الإمارات ترحب بخطة المصالحة بين صربيا وكوسوفو

وقالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت نسيبة في هذا الصدد دعم الإمارات للقانون الدولي، وبشكل خاص احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت نسيبة أنه في ظل التحديات العالمية الملحة، فإن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء الجسور والتعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية لتعزيز الثقة، بما يجمع بين وجهات النظر المختلفة.