الإمارات ترحب بخطة المصالحة بين صربيا وكوسوفو
رحبت الإمارات، اليوم الإثنين، بالاتفاق الذي تم بين صربيا وكوسوفو خلال المحادثات التي جرت في مقدونيا الشمالية، بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة بين البلدين، والتي يرعاها الاتحاد الأوروبي.
وقالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكدت نسيبة في هذا الصدد دعم الإمارات للقانون الدولي، وبشكل خاص احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأوضحت نسيبة أنه في ظل التحديات العالمية الملحة، فإن دولة الإمارات تؤمن بأهمية بناء الجسور والتعاون والحوار لحل الخلافات بالطرق السلمية لتعزيز الثقة، بما يجمع بين وجهات النظر المختلفة.
وأعربت عن تقديرها لدور الاتحاد الأوروبي في دعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق، والتأكيد على استعداد دولة الإمارات لدعم المسار الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي، وعلى أهمية الجهود المشتركة لتعزيز الدبلوماسية والحوار.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من جمهورية صربيا وجمهورية كوسوفو، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.
وذكرت أن دولة الإمارات تؤكد تطلعها لإنجاح هذا الاتفاق بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويعزز الازدهار والتنمية لشعبي صربيا وكوسوفو، وبقية دول غرب البلقان.