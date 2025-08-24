الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي الـ79 لدعم سكان غزة

أنهت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تنفيذ عملية الإنزال الجوي رقم 79 في إطار عملية "طيور الخير"، الهادفة لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونفذت الإمارات الإنزال الجوي، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة كل من ألمانيا و إندونيسيا، على ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أخبار ذات علاقة الإمارات تُنفذ إجلاء طبيا عاجلا لـ155 من مصابي ومرضى غزة

وبيّنت الوكالة أن المساعدات تضمنت كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأشارت إلى أنه "مع الإنزال الجوي الأخير، بلغ إجمالي المساعدات الجوية، التي قدمتها الإمارات ضمن "طيور الخير" أكثر من 4052 طنا، شملت الغذاء والمستلزمات الضرورية، وهو ما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم".

وذكرت الوكالة أن الانزالات الجوية "تُبرز الدور الريادي للإمارات في العمل الإغاثي الدولي، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز ثقافة العطاء لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات".