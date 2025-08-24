logo
العالم العربي

الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي الـ79 لدعم سكان غزة

الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي الـ79 لدعم سكان غزة
الإنزال الجوي الإماراتي رقم 79 لدعم سكان غزةالمصدر: وكالة الأنباء الإماراتية "وام"
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2025، 4:06 م

أنهت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تنفيذ عملية الإنزال الجوي رقم 79 في إطار عملية "طيور الخير"، الهادفة لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الإنزال الجوي الإماراتي رقم 79 لدعم سكان غزة

ونفذت الإمارات الإنزال الجوي، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة كل من ألمانيا و إندونيسيا، على ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أخبار ذات علاقة

جرحى من غزة في طريقهم إلى الإمارات

الإمارات تُنفذ إجلاء طبيا عاجلا لـ155 من مصابي ومرضى غزة

 وبيّنت الوكالة أن المساعدات تضمنت كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

شخص من قطاع غزة يحمل مساعدات إنسانية

وأشارت إلى أنه "مع الإنزال الجوي الأخير، بلغ إجمالي المساعدات الجوية، التي قدمتها الإمارات ضمن "طيور الخير" أكثر من 4052 طنا، شملت الغذاء والمستلزمات الضرورية، وهو ما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم".

وذكرت الوكالة أن الانزالات الجوية "تُبرز الدور الريادي للإمارات في العمل الإغاثي الدولي، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز ثقافة العطاء لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC