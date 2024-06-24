توقيف امرأة أمريكية بتهمة محاولة خنق طفلة من أصل فلسطيني

ووفقا لسجلات الشرطة نزلت الأم الفلسطينية وطفلاها البالغان من العمر 3 و6 سنوات، إلى المسبح الموجود في مجمعهم السكني.

وأشارت السجلات إلى أن وولف دخلت حوض السباحة بعد أن سألت الأم المحجبة من أين أتوا.

وذكرت أن وولف أطلقت عبارات عنصرية بوجه الأم وهاجمت الطفلين، ودفعت الطفلة الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات تحت الماء.

من جانبه، دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في بيان إلى اعتبار الحادثة جريمة كراهية، مطالبا بحماية الأسرة المعنية والمجتمع الإسلامي في أمريكا بأكمله.

حرب في فلسطين وكراهية في أمريكا

من جانبها، قالت الأم: "نحن مواطنون أمريكيون من أصل فلسطيني. لا أعرف إلى أين يجب أن نذهب لنكون آمنين"، مضيفة "هناك حرب في بلدي، وكراهية هنا".

وأردفت: "طفلتي مصابة بصدمة نفسية، تركض وتختبئ في كل مرة أفتح الباب".

وأفاد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في البيانات التي عرضها في أبريل/نيسان أنه تم تلقي أكثر من 8 آلاف شكوى من المسلمين بشأن حوادث التمييز والكراهية في أمريكا عام 2023.