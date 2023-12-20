هنية يصل القاهرة لإجراء محادثات بشأن الهدنة

قالت حركة حماس، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الحرب على قطاع غزة.

وأعلن مصدر قريب من الحركة، أن هنية سيعقد عددا من اللقاءات، أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وستتناول المناقشات "وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع" وفق تعبير البيان الصادر من الحركة.