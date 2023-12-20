هنية يصل القاهرة لإجراء محادثات بشأن الهدنة
قالت حركة حماس، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الحرب على قطاع غزة.
وأعلن مصدر قريب من الحركة، أن هنية سيعقد عددا من اللقاءات، أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل، وستتناول المناقشات "وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع" وفق تعبير البيان الصادر من الحركة.
وتأتي زيارة هنية الى القاهرة بعد لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير الموساد ديفيد بارنياع، لمحاولة إعادة إطلاق المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس التي تتوسط فيها قطر، بحسب موقع "أكسيوس".
وكان بارنياع، قد التقى برئيس الوزراء القطري، في دولة أوروبية، مساء الجمعة، لبحث إمكانية استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين بعد الحصول على ضوء أخضر من مجلس الحرب الإسرائيلي.
وعلى الرغم من أن المحادثات كانت استكشافية، فقد أكد مطلعون في إسرائيل أن المحادثات أظهرت أن المفاوضات ستكون معقدة وصعبة، وقد تستغرق وقتاً طويلاً جداً، خلافاً للمفاوضات السابقة.