واشنطن بوست: نتنياهو يسترضي اليمين المتطرف لكسب الوقت
يرى تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، لـ"اليوم التالي" بعد حرب غزة، تندرج في إطار "التلاعب السياسي"، وقال إن بنيامين نتنياهو يبحث عن مزيد من الوقت عبر استرضاء أعضاء حكومته من اليمين المتطرف.
وذكر التقرير نقلًا عن دبلوماسيين وخبراء قولهم إن الخطة غير قابلة للتطبيق كونها استمرارًا لخطاب نتنياهو المتشدد الذي يتضمن احتفاظ إسرائيل بسيطرة عسكرية غير محددة على غزة والضفة الغربية، وتتعارض مع التوقعات المعلنة للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والعربية.
وتتمحور الخطة حول بقاء الجيش الإسرائيلي إلى أمد غير محدد في غزة، وسيطرة إسرائيل على المعبر الوحيد لغزة مع دولة غير إسرائيل؛ معبر رفح مع مصر، وحل وكالة الأونروا التي تُقدم المساعدات في غزة والضفة الغربية، ورفض قاطع لأي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.
ويقول التقرير إن هذه الخطة مجموعة من المبادئ التي ظل نتنياهو يتحدث عنها ويرددها منذ بداية الحرب طمعًا في استرضاء أعضاء حكومته من اليمين المتطرف، الذين يُسهمون إلى حد كبير في المحافظة على أهدافه السياسية وعدم سقوط حكومته.
وأضاف التقرير أن إدارة "بايدن" شددت مرارًا وتكرارًا على أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تبقى على "احتلالها" إلى أجل غير مسمى لغزة، وتريد أن ترى السلطة الفلسطينية تتولى مسؤولياتها هناك، كما ترفض مصر أي دور إسرائيلي على حدودها مع غزة.
وفيما يتعلق بالأونروا، تشير الصحيفة إلى أهمية الوكالة الأممية في توصيل الخدمات إلى الملايين من الفلسطينيين، وخاصة في غزة، مؤكدة صعوبة استبدالها رغم الجدل الدائر حول بعض موظفيها.
ويشير الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، ألون بنكاس، إلى أن خطة نتنياهو يمكن أن تندرج في باب "التلاعب السياسي"، وتريد العودة إلى ما قبل هجوم حماس، حيث احتفظت بالسيطرة على حياة ملايين الفلسطينيين إما تحت الاحتلال وإما الحصار الاقتصادي.
من جانبه، قال الزميل المشارك في مركز "تشاتام هاوس" البحثي البريطاني، نومي بار يعقوب، :"الخطة غير قابلة للتنفيذ، ولا أعتقد أنها ستحدث".