واشنطن بوست: نتنياهو يسترضي اليمين المتطرف لكسب الوقت

وتتمحور الخطة حول بقاء الجيش الإسرائيلي إلى أمد غير محدد في غزة، وسيطرة إسرائيل على المعبر الوحيد لغزة مع دولة غير إسرائيل؛ معبر رفح مع مصر، وحل وكالة الأونروا التي تُقدم المساعدات في غزة والضفة الغربية، ورفض قاطع لأي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

ويقول التقرير إن هذه الخطة مجموعة من المبادئ التي ظل نتنياهو يتحدث عنها ويرددها منذ بداية الحرب طمعًا في استرضاء أعضاء حكومته من اليمين المتطرف، الذين يُسهمون إلى حد كبير في المحافظة على أهدافه السياسية وعدم سقوط حكومته.

وأضاف التقرير أن إدارة "بايدن" شددت مرارًا وتكرارًا على أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تبقى على "احتلالها" إلى أجل غير مسمى لغزة، وتريد أن ترى السلطة الفلسطينية تتولى مسؤولياتها هناك، كما ترفض مصر أي دور إسرائيلي على حدودها مع غزة.