مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في هجوم جنوبي قطاع غزة

أصيب جندي إسرائيلي بجراح خطيرة وقتل آخر، بعد تعرضهما لهجوم في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق منصة "حدشوت للو تسنزورا" العبرية.

ووقع الهجوم، الذي جاء بعد ساعات من حدث استهدف جنودًا إسرائيليين، اليوم الاثنين، في منطقة خان يونس جنوبي منطقة دير البلح وسط القطاع.

وأشارت المنصة العبرية إلى أنه تم نقل الجنود المصابين لمستشفى "شعاري تسيديك" في مدينة القدس.

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وبحسب منصات إسرائيلية غير خاضعة لرقابة الجيش الإسرائيلي، فإن مبنى انهار على مجموعة من جنود الجيش الإسرائيلي بعد تفجيره جنوبي خان يونس، ما أدى لإصابة جنديين بجراح خطيرة، أعلن لاحقا مقتل أحدهما.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بإطلاق الجيش الاسرائيلي قنابل إنارة في سماء المناطق الجنوبية الغربية من محافظة خان يونس، بعد عمليات قصف نفذتها الدبابات الإسرائيلية للمنطقة ذاتها.

وكانت منصات إخبارية إسرائيلية، قد أشارت لمقتل جندي إسرائيلي بعد استهداف قوة راجلة للجيش في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إذ بدأ الجيش الإسرائيلي عملية هي الأولى من نوعها في المدينة منذ بدء الحرب على غزة.

وأشارت إلى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخًا موجهًا باتجاه قوة للجيش، ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة جنديين أحدهم بجراح حرجة.

وكثف الجيش الإسرائيلي من قصف المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة دير البلح، وتقدمت آلياته العسكرية باتجاه المدينة لتتجاوز شارع صلاح الدين الرئيس الممتد من شمال القطاع لجنوبه.

ودير البلح هي واحدة من خمس مناطق في المحافظة الوسطى لقطاع غزة لم يدخلها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملياته البرية في القطاع، عقب الهجوم الواسع، الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.