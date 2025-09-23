logo
ترامب: الاجتماع بقادة عرب ومسلمين كان عظيما ومهما لإنهاء حرب غزة

اجتماع ترامب بقادة عرب ومسلمين بشأن غزةالمصدر: رويترز
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة في مقر الأمم المتحدة، بأنه كان عظيما.

وفي تصريحات للصحفيين، أكد ترامب أهمية هذا الاجتماع من أجل إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف: "اجتماعنا مع قادة في الشرق الأوسط مهم لإيجاد حل للحرب في غزة".

وأشاد ترامب، بدور قطر في جهود الوساطة حول غزة، مضيفا: "نبذل كل الجهود لإعادة الرهائن من غزة".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه كان اجتماعًا مثمرًا للغاية.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع وإنه "مسرور" بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل، بحسب "رويترز".

