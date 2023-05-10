غضب مصري من عملية "السهم الواقي" الإسرائيلية في غزة

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أجرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون سلسلة اتصالات مع نظرائهم المصريين من أجل التوسط لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمنع التصعيد، على خلفية العملية العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، والتي قُتل فيها ثلاثة من كبار قادة الجناح العسكري للحركة.

يأتي ذلك وسط ترقب وانتظار في إسرائيل، لرد فعل حركة الجهاد الإسلامي، على عملية "السهم الواقي" الإسرائيلية.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر مصرية، بأن القاهرة لم تستجب للمطالب الإسرائيلية، في ظل الغضب الذي يسود دوائر صنع القرار في مصر نتيجة العملية الإسرائيلية. وبحسب المصدر، فإن القاهرة ترى في ذلك "تخريبًا متعمدًا للدور الذي تلعبه القاهرة".

وأكد المصدر نفسه، الذي لم يكشف عن اسمه، أن مصر واجهت صعوبة في إقناع المنظمات الفلسطينية بعدم تصعيد الموقف.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت سابق، بأن عملية الاغتيال الإسرائيلية حدثت عندما كان من المفترض أن يغادر القادة الكبار الثلاثة إلى معبر رفح بضمانات مصرية.

وفي غضون ذلك، انتقدت حركة الجهاد الإسلامي نفسها، بأن الفرع العسكري لم يتعلم درسا من مقتل بهاء أبو العطا، القائد السابق للفرقة الشمالية للتنظيم في قطاع غزة، والذي قُتل في العام 2019، في هجوم لطائرات سلاح الجو على حي السجايا شرقي غزة.