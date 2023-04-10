مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى مجددا

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، باحات المسجد الأقصى مجددا، صباح اليوم الإثنين، وسط توتر متصاعد في القدس.

ونفذ المستوطنون اقتحامهم، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن "482 مستوطنا على شكل مجموعات اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم".

كما أدى المستوطنون "طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة".