العراق.. اجتماع برلماني عربي طارئ لبحث الحرب في غزة

يعقد الاتحاد البرلماني العربي اجتماعاً طارئاً في العاصمة العراقية بغداد، يوم غد الأربعاء؛ لبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم الممكن لقطاع غزة، وسط تصاعد الحرب التي تشنها إسرائيل رداً على هجوم حماس.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب العراقي إن "الاجتماع الذي يرأسه محمد الحلبوسي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، وهو أيضاً رئيس مجلس النواب العراقي، سيشهد مشاركة من رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية".

من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، لـ"إرم نيوز"، إن "الاجتماع سيخرج بتوصيات مهمة بشأن تطورات الأوضاع في غزة، خصوصاً بما يتعلق بالجانب الإنساني والحث على تقديم كافة سبل الدعم إلى الفلسطينيين".